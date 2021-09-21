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الجزائر: سنطرح رؤيتنا لتجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البشرية

05:12 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
الجزائر: سنطرح رؤيتنا لتجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البشرية

وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة

الجزائر - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء أن بلاده "ستعرض رؤيتها وتطرح مقاربتها لتمكين المجموعة الدولية من تجاوز هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البشرية".

وأشار لعمامرة في تغريدة له على تويتر قبيل افتتاح النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76، إلى "إن هذه الدورة تعقد وسط تحديات متزايدة تلقي بظلالها على مختلف أوجه الحياة البشرية".

رمطان لعمامرة الجزائر الأمم المتحدة

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