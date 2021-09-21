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ميركل تُشيد بجهود الجيش في مهمة الإجلاء في أفغانستان

01:39 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
ميركل تُشيد بجهود الجيش في مهمة الإجلاء في أفغانستان

أنجيلا ميركل

برلين-(أ ش أ):

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجهود الجنود الألمان في مهمة الإجلاء التي قام بها الجيش في العاصمة الأفغانية كابول، بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية -في بيان الإثنين-الثلاثاء، أن المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل ووزيرة الدفاع أنجريت كرامب كارينباور أعلنا تنظيم احتفالية كبرى بعد غدٍ الأربعاء لتكريم جنود عملية الإجلاء العسكرية في كابول.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية: مفوض دفاع البوندستاج (البرلمان الاتحادي) الألماني إيفا هوجل، وأعضاء لجنة الدفاع بالبوندستاج، والمفتش العام للقوات المسلحة الاتحادية الجنرال إبرهارد زورن، ومسؤولون عسكريون رفيعو المستوى.

يشار إلى أنه تحت قيادة العميد جينس آرلت، شارك ما يصل إلى 600 فرد من خدمات الطوارئ في أكبر مهمة إجلاء عسكرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية حتى الآن.

ووفقًا للبيان، فقد تم نشر قوات المظلات والقوات الخاصة (KSK) وضباط الشرطة وفرق دعم الأزمات والمسعفين وأفراد القوات الجوية وغيرهم من المتخصصين من جميع مناطق الجيش الألماني في ألمانيا والعاصمة الأوزبكستانية طشقند ومطار كابول، لضمان سلامة الإجلاء من الجانب الألماني.

وقد تم نقل الجسر الجوي من كابول عبر طشقند إلى ألمانيا، لإنقاذ آلاف الأشخاص الذين يبحثون عن العبور إلى بر الأمان من خلال رحلات الإجلاء.​

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أنجيلا ميركل أفغانستان ألمانيا كابول

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