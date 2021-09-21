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جونسون: بايدن لديه أولويات أكبر من اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة

12:35 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
جونسون: بايدن لديه أولويات أكبر من اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، إن بايدن لديه الكثير من الأولويات المحلية لإيجاد الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة سيكون بمثابة إحدى الجوائز الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولذلك فإن جونسون يقع تحت ضغط لإثبات أن أكبر الاضطرابات التي خاضتها السياسة الخارجية البريطانية في خمسين عاما كانت تستحق كل هذا العناء.

وفي عام 2016، حذر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، بريطانيا من أنها ستقبع في "مؤخرة الطابور" من أجل ما كان يعرف باسم اتفاقية التجارة الحرة.

وقال جونسون للصحفيين المسافرين معه إلى الولايات المتحدة: "بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة ، في الحقيقة إن جو لديه الكثير من الفرص".

وأضاف جونسون، أن لديه حزمة بنية تحتية ضخمة، لديه حزمة إعادة بناء أفضل، في إشارة إلى حزمة الضرائب والإنفاق الاجتماعي المقدرة بنحو 5ر3 تريليون دولار.

بوريس جونسون بريطانيا لندن أمريكا

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