واشنطن تجلي 21 مواطنا أمريكيا من أفغانستان

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية أجلت 21 مواطنا أمريكيا من أفغانستان.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني - أن الطائرة القطرية غادرت مطار كابول الدولي أمس الأحد، وتحمل مواطنين ومقيمين".

وأكدت الخارجية الأمريكية - في بيانها - أن واشنطن ستواصل مساعدة مواطنيها وأصحاب الإقامات الدائمة والأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة، على مغادرة أفغانستان.

وأنهت الولايات المتحدة عملية انسحابها من أفغانستان في 30 أغسطس الماضي، بعد عشرين عاما من تواجدها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وشهد مطار كابول إجلاء جويا للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين وانتهى نهاية الشهر الماضي.