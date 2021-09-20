بوتين يصف هجوم جامعة بيرم بــ" المصيبة والمأساة الهائلة"

موسكو - (أ ش أ):

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم المسلح، الذي وقع اليوم في جامعة بيرم وسط روسيا، بالمصيبة والمأساة الهائلة.

وقال بوتين، خلال لقاء افتراضي عبر الإنترنت مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا إيلا بامفيلوفا، اليوم الاثنين: "أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة، التي حدثت اليوم في بيرم".

وأضاف:" أدرك جيدا أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خاصة عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل"، مؤكدا أن ما حدث مصيبة هائلة للعائلات، التي فقدت أطفالها، وللبلاد كلها.

وتابع الرئيس الروسي:" أن السلطات الإقليمية والفيدرالية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لدعم المصابين وأسر الشباب الذين لقوا حتفهم، كما ستفعل أجهزة الأمن كل ما يلزم للتحقيق في هذه الجريمة المروعة وتحديد أسباب ما حصل".

يُذكر أن لجنة التحقيقات الروسية أكدت في وقت سابق أن طالبا أطلق صباح اليوم الاثنين النار داخل حرم جامعة بيرم الوطنية الحكومية للأبحاث، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين.