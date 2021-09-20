Masrawy logo white

بوتين يصف هجوم جامعة بيرم بــ" المصيبة والمأساة الهائلة"

06:41 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
بوتين يصف هجوم جامعة بيرم بــ" المصيبة والمأساة الهائلة"

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم المسلح، الذي وقع اليوم في جامعة بيرم وسط روسيا، بالمصيبة والمأساة الهائلة.

وقال بوتين، خلال لقاء افتراضي عبر الإنترنت مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا إيلا بامفيلوفا، اليوم الاثنين: "أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة، التي حدثت اليوم في بيرم".

وأضاف:" أدرك جيدا أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خاصة عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل"، مؤكدا أن ما حدث مصيبة هائلة للعائلات، التي فقدت أطفالها، وللبلاد كلها.

وتابع الرئيس الروسي:" أن السلطات الإقليمية والفيدرالية ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لدعم المصابين وأسر الشباب الذين لقوا حتفهم، كما ستفعل أجهزة الأمن كل ما يلزم للتحقيق في هذه الجريمة المروعة وتحديد أسباب ما حصل".

يُذكر أن لجنة التحقيقات الروسية أكدت في وقت سابق أن طالبا أطلق صباح اليوم الاثنين النار داخل حرم جامعة بيرم الوطنية الحكومية للأبحاث، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين هجوم جامعة بيرم روسيا

الخبر التالى:

الهند وأمريكا تبحثان الأوضاع في أفغانستان ودعم التعاون العسكري المشترك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
653

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

511

متعافون اليوم

296929

إجمالي الإصابات

16970

إجمالي الوفيات

250304

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا