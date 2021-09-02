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هولنديون يطلبون مساعدة الروس بشأن حادث الرحلة "إم إتش 17"

04:34 م الخميس 02 سبتمبر 2021
هولنديون يطلبون مساعدة الروس بشأن حادث الرحلة "إم إتش 17"

الشرطة الهولندية - ارشيفية

باريس- (د ب أ):

دعا محققون هولنديون يحققون في حادثة إسقاط الطائرة، التي كانت تقوم بالرحلة رقم "إم إتش ،17" فوق شرق أوكرانيا، العسكريين الروس الذين لديهم معلومات بشأن الحادثة إلى تقديمها لهم دون الكشف عن هويتهم.

وقالت الشرطة الهولندية، الخميس، إن المحققين قدموا الدعوة عبر رسالة موجهة إلى سكان مدينة كورسك الروسية، على افتراض أن الصاروخ المضاد للطائرات التي تم استخدامه في إسقاط الطائرة قد تم تسليمه من قبل فرقة في كورسك.

وطالب المحققون في الرسالة العسكريين الروس الذين لديهم صور أو مقاطع فيديو أو رسائل بريد إلكتروني أو وثائق رسمية أخرى إتاحتها للمحققين.

وتضمنت الرسالة أيضا نصائح لإرسال المستندات بشكل آمن، إذْ يتعين على من لديه مواد أن يقوم بإنشاء بريد إلكتروني خاص، واستخدام برنامج لإخفاء الهوية.

وتم إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية بصاروخ بوك روسي مضاد للطائرات فوق المنطقة المتنازع عليها في شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014.

ولقي جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 298 شخصا، حتقهم. وكان معظمهم من الهولنديين. ووفقا لمحققين دوليين، فقد قدِم الصاروخ من روسيا، وأطلقه متمردون موالون لها.

وتنفي موسكو بشدة أي صلة لها بالحادثة، وتُحمل أوكرانيا المسؤولية عنها.

الشرطة الهولندية هولندا حادثة إسقاط الطائرة أوكرانيا

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