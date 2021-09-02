الكرملين: صداقة أوكرانيا والولايات المتحدة موجهة ضد روسيا

موسكو- (د ب أ):

انتقدت موسكو العلاقة بين أوكرانيا والولايات المتحدة، بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا.

وألمح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، بأن الصداقة التي تجمع بين بايدن وزيلينسكي موجهة أساسا ضد روسيا، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وقال بيسكوف، خلال مرافقته الرئيس فلاديمير بوتين في زيارة لأقصى شرق روسيا، "هذا لا يمكن إلا أن يدعو للأسف".

وكان البيت الأبيض أعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 60 مليون دولار، تشمل أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدروع وغيرها من القدرات العسكرية لدعمها في "الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فاعلية ضد العدوان الروسي"، وفقًا لبيان مشترك صدر بعد محادثات الرئيسين.

وقالت الولايات المتحدة وأوكرانيا أيضا إنهما تواصلان معارضة مشروع خط أنابيب نقل الغاز "نورد ستريم 2"، وقالتا إنهما تعتبرانه "تهديدا لأمن الطاقة الأوروبي".

وتخشى كييف من خسارة الدخل الذي تحصل عليه من رسوم عبور الغاز عبر أراضيها إذا ما نقلته روسيا مباشرة إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سيكتمل مده قريبا.

وقال بيسكوف إن روسيا "تختلف بشكل قاطع" مع الموقف القائل بأن مشروع الغاز يمثل تهديدا لأوروبا وأوكرانيا. وأضاف :"هذا مشروع تجاري بحت، ولا يمكن أن يشكل خطرا على أي أحد".