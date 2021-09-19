سيناتور ديمقراطي يدعو لتأجيل خطة بايدن للإنفاق الاجتماعي للعام المقبل

واشنطن - (د ب أ)

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي جو مانشين بشكل شخصي إنه يرى أنه يجب على الكونجرس أن يأخذ "فترة توقف استراتيجية" حتى عام 2022، قبل أن يصوت على حزمة الإنفاق الاجتماعي للرئيس جو بايدن بقيمة 5ر3 تريليون دولار، حسبما أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة.

وقال أكسيوس إن الجدول الزمني لمانشين، إذا أصر عليه، سوف يفسد خطط رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر بالتصويت على حزمة توافقية بشأن الميزانية هذا الشهر.

وأي تأخير لحزمة الديمقراطيين التوافقية سيعرض للخطر تمرير مجلس النواب مشروع قانون منفصل اقترحه الحزبان للبنية التحتية بقيمة 2ر1 مليار دولار، وكانت بيلوسي قد وعدت بالموافقة عليه في 27 سبتمبر الجاري.

وتعهد النواب التقدميون في المجلس علانية بالتصويت ضد مشروع قانون البنية التحتية إذا لم يكن مصحوبا بتشريع الـ 5ر3 تريليون دولار، بحيث يتم تمريرهما عبر توافق بشأن الميزانية.