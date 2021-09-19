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كورونا في أمريكا: 42.1 مليون إصابة و673 ألفا و698 وفاة

11:26 م الأحد 19 سبتمبر 2021
كورونا في أمريكا: 42.1 مليون إصابة و673 ألفا و698 وفاة

فيروس كورونا في أمريكا

واشنطن - (د ب أ)

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 1ر42 مليون إصابة إلى جانب 673 ألفا و698 وفاة، حتى الساعة 0353 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة بمقدار 63ر4 مليون إصابة، بزيادة 2ر0%عن اليوم السابق.

وشهدت ولاية أيوا زيادة بنسبة 2ر1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بيوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 434 ألفا و239.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بإضافة 400 وفاة.

فيروس كورونا أمريكا واشنطن جامعة جونز هوبكنز

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