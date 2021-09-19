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52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 35373

06:33 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 35373

أرشيفية

نواكشوط - أ ش أ:
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية انها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 52 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 106 حالات شفاء ووفاة مصابين اثنين.
وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا، بلغ 35 ألفا و373 مصابا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.
ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 33 ألفا و588 حالة شفاء ، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 765 حالة وفاة.

هذا المحتوى من

Asha
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