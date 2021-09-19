52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 35373

نواكشوط - أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية انها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 52 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 106 حالات شفاء ووفاة مصابين اثنين.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا، بلغ 35 ألفا و373 مصابا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.

ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 33 ألفا و588 حالة شفاء ، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 765 حالة وفاة.