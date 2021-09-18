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باكستان تسجل 2512 إصابة جديدة و63 حالة وفاة بفيروس كورونا

08:17 ص السبت 18 سبتمبر 2021
باكستان تسجل 2512 إصابة جديدة و63 حالة وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية في باكستان 2512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و221 ألفا و261 حالة.

وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم /السبت/، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 63 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و135 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و129 ألفا و562 متعافيا، بعد أن تماثلت 3610 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 64 ألفا و564 حالة.​

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