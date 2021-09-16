واشنطن تعاقب إرهابي قاد "مذبحة كرداسة" و3 أتراك لارتباطهم بالقاعدة

كتب - محمد عطايا:

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الإرهابي الهارب، محمد نصر الدين الغزلاني، وقيادي تنظيم الجهاد المصري مجدي محمد محمد سالم، و3 مواطنين أتراك على قائمة الإرهاب، فضلا عن توقيع عقوبات عليهم، لارتباطهم بتنظيم القاعدة.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها "صنفت المصري محمد نصر الدين الغزلاني المتواجد في تركيا، ضمن 5 آخرين، على قائمة الإرهاب لارتباطهم بتنظيم القاعدة".

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الإرهابي الإخواني الهارب يعيش في تركيا.

وذكرت الوزارة أن "محمد نصر الدين الغزلاني، يعيش في تركيا؛ مواليد 06 سبتمبر 1968؛ مصري الجنسية؛ على لائحة الإرهاب والعقوبات لارتباطه بالقاعدة، فضلا عن إدراج قيادى تنظيم الجهاد مجدى محمد محمد سالم قنديل، على قائمة الإرهاب والعقوبات لارتباطه بتنظيم القاعدة، ويعيش في تركيا".

وأضافت أنه تم "إدراج سونر جرلين، يعيش في اسطنبول بتركيا؛ مواليد 06 يونيو 1988؛ ومكان الولادة في غازي عثمان باشا بتركيا؛ على قائمة الإرهاب والعقوبات لارتباطه بالقاعدة، وجوزيل سيبرايل، ومواليد 10 يوليو 1993، يعيش في تركيا، وتم إدراجه على قوائم الإرهاب والعقوبات لارتباطه بالقاعدة".

وأوضحت أن المواطن التركي الثالث هو "نور الدين مصلحان، يعيش في اسطنبول تركيا، مواليد 20 مايو 1974، ومحل ولادته بتركيا، وتم إدراجه على قوائم الإرهاب لارتباطه بالقاعدة".