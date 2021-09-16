السفير المصري ببيروت يبحث مع وزير الطاقة اللبناني آخر تطورات تصدير الغاز للبنان

بيروت - (أ ش أ):

بحث السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي، آخر تطورات تصدير الغاز المصري للبنان مع وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية الجديدة وليد فياض.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير علوي اليوم الخميس، لوزير الطاقة اللبناني بمقر الوزارة.

وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين مصر ولبنان في مجال الطاقة وسبل تعزيزه خلال الفترة المقبلة.