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السفير المصري ببيروت يبحث مع وزير الطاقة اللبناني آخر تطورات تصدير الغاز للبنان

05:46 م الخميس 16 سبتمبر 2021
السفير المصري ببيروت يبحث مع وزير الطاقة اللبناني آخر تطورات تصدير الغاز للبنان

سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي

بيروت - (أ ش أ):

بحث السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي، آخر تطورات تصدير الغاز المصري للبنان مع وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية الجديدة وليد فياض.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها السفير علوي اليوم الخميس، لوزير الطاقة اللبناني بمقر الوزارة.

وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين مصر ولبنان في مجال الطاقة وسبل تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

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ياسر علوي لبنان وزارة الطاقة اللبنانية الغاز

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