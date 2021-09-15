فرنسا تقرر سحب قواتها من مالي حال التأكد من نشاط مرتزقة روس

باريس - (د ب أ)

قررت الحكومة الفرنسية سحب قواتها من مالي حال تأكد وجود جماعة مرتزقة من روسيا هناك.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" اليوم الأربعاء، إن فرنسا تدرس نقل قواتها إلى دولة النيجر المجاورة، حال نشر قوات تابعة لشركة المرتزقة الروسية "واجنر" في مالي.

وأفاد التقرير بأن هذا سيكون خطًا أحمر بالنسبة لفرنسا. كما ستنسحب الولايات المتحدة أيضًا من مالي، لتزيل الأساس الذي انتشرت بموجبه القوات الفرنسية.

ونقل التقرير عن مصادر فرنسية القول إن هذا الأمر قد يدفع حكومات أوروبية أخرى إلى سحب قواتها.

وأعربت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي ووزير الخارجية جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء عن قلقهما إزاء الوجود المحتمل لقوات من المرتزقة الروسية في مالي، وذلك في تصريحات أمام لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).

وقالت بارلي: "نحن في مالي، وبالتأكيد سنظل هناك خلال الأشهر والسنوات القادمة.. إلا أنه سيكون أمرًا مثيرا للقلق" إذا تأكدت الشائعات بشأن توقيع اتفاق بين القيادة العسكرية الجديدة في مالي وشركة واجنر.

وأضافت: "سيكون هذا مناقضا لكل ما قمنا به على مدار سنوات لدعم دول منطقة الساحل".