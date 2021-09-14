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العاهل الأردني يؤكد أهمية البناء على المواقف الإيجابية لأمريكا في القضية الفلسطينية

09:09 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
العاهل الأردني يؤكد أهمية البناء على المواقف الإيجابية لأمريكا في القضية الفلسطينية

ملك الأردن عبدالله الثاني

الأردن - (أ ش أ)

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أهمية البناء على المواقف الإيجابية للولايات المتحدة والاهتمام الدولي لإعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشاد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه في نيويورك بعدد من ممثلي المنظمات الأمريكية، بالخطوات الإيجابية للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن ضمنها استئناف المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.
وشدد على أن لا بديل عن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. مشيرًا إلى أهمية دعم المنظمات الأمريكية للجهود الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدا أهمية تفادي أية إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار.

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الملك عبدالله الثاني ملك الأردن القضية الفلسطينية الولايات المتحدة

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