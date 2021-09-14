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إخلاء مدرسة في لندن بسبب تهديد بوجود قنبلة

06:00 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
إخلاء مدرسة في لندن بسبب تهديد بوجود قنبلة

إخلاء مدرسة في لندن

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أخلت السلطات الأمنية في العاصمة البريطانية لندن، مدرسة بعد ورود أنباء عن تهديد بوجود قنبلة.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اكسبريس" البريطانية، وقع الحادث اليوم الثلاثاء في مدرسة "ستوك نيونجتون" في منطقة هاكني بالعاصمة قبل الساعة الرابعة مساء بتوقيت بريطانيا.

وتم نشر العديد من ضباط الشرطة في المدرسة كما تم نشر كلاب بوليسية في مكان الحادث، وفق الصحيفة.

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إخلاء مدرسة في لندن قنبلة لندن مدرسة ستوك نيونجتون

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