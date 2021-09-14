من السعودية.. المبعوث الأممي الجديد لليمن يبدأ أولى جولاته بالمنطقة

وكالات:

يبدأ المبعوث الأممي الجديد لليمن، هانس جروندبرج، أولى جولاته في المنطقة الخميس المقبل من العاصمة السعودية الرياض، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصدر حكومي يمني.

وأوضح المصدر، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن جروندبرج سيلتقي مسؤولي "الحكومة الشرعية" الأسبوع الحالي، إضافة إلى مسؤولين سعوديين وخليجيين.

وأشار إلى أنه "تم استدعاء كبار المسؤولين في الحكومة، إلى جانب مستشاري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى الرياض، بحلول يوم الخميس المقبل، في سياق التحضير لأول لقاء مع المبعوث السويدي بصفته الأممية".

وفي 6 أغسطس الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين هانس جروندبرج من السويد مبعوثُا خاصًا إلى اليمن، خلفًا لمارتن جريفيث، الذى تم تعيينه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.

واستهل المبعوث الجديد نشاطه عقب إحاطته قبل أيام في مجلس الأمن الدولي، بلقاء عدد من مندوبي الدول العربية.

وجروندبرج رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن جريفيث.

ويشغل جروندبرج منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عامًا في الشؤون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عاماً من العمل بمجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

ورأس أيضا قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة، والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.