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الخارجية الروسية: نطالب براغ بمعلومات مفصلة حول اعتقال أحد رعايانا

11:23 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
الخارجية الروسية: نطالب براغ بمعلومات مفصلة حول اعتقال أحد رعايانا

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين إن الجانب الروسي طالب جمهورية التشيك بتقديم معلومات مفصلة بشأن أسباب وظروف احتجاز المواطن الروسي ألكسندر فرانشتي في براغ مؤخرًا.

وقالت زخاروفا - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "في ضوء احتجاز المواطن الروسي ألكسندر فرانشتي في مطار براغ بناءً على أمر الإنتربول الدولي الصادر عن أوكرانيا، طالبنا في محادثة مع السفير التشيكي في موسكو فيتيسلاف بيفونكا بتقديم معلومات مفصلة حول الدوافع وراء تصرفات السلطات التشيكية والتهم الموجهة إلى المواطن الروسي ".

وأكدت زخاروفا أن السفارة الروسية في براغ أرسلت المذكرة ذات الصلة إلى وزارة الخارجية التشيكية، مضيفة "نتوقع من الجانب التشيكي الرد بسرعة على مناشداتنا وتقديم إجابات لأسئلتنا".

وكانت السفارة الروسية في جمهورية التشيك قد قالت أمس الأحد إن فرانشتي محتجز في مطار براغ الدولي. وبحسب مصادر في الشرطة المحلية، فقد تم توقيفه بناء على مذكرة دولية صادرة عن أوكرانيا. وذكرت تقارير إعلامية أن اعتقال المواطن الروسي قد يكون مرتبطًا بمشاركته النشطة في أحداث عام 2014 المرتبطة بضم شبه جزيرة القرم.

وأصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين تعليمات للنظر في أسباب اعتقال فرانشتي، بحسب "تاس".

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ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية روسيا التشيك

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