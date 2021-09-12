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رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنتعامل مع البرنامج النووي الإيراني

09:52 م الأحد 12 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنتعامل مع البرنامج النووي الإيراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يلقي

وكالات
اعتبر رئيس حكومة إسرائيل نفتالي بينيت، الأحد أن التقارير الأخيرة الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن النووي الإيراني، بمثابة ختم الموافقة على ما تقوله بلاده منذ فترة طويلة إن الإيرانيين يتقدمون بدون أي عائق في برنامجهم النووي ويتجاهلون توجيهات وكالة الطاقة الذرية، ولا يكترثون بها بكل بساطة، ويحاولون إخفاء حقيقة أن الهدف وراء برنامجهم النووي كان وما زال امتلاك سلاح نووي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وتعهد بينيت خلال جلسة حكومية ترأسها اليوم الأحد بأن حكومته ستتعامل مع برنامج إيران النووي، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم السماح لطهران بتضليله.
ودعا الدول العظمى الموقعة على الاتفاق النووي إلى "عدم الانجرار وراء الخدعة الإيرانية التي سيعقبها مزيد من التنازلات"، مضيفا: "لا يجوز التنازل عن تفتيش المواقع، والرسالة الأهم مفادها ضرورة تحديد موعد نهائي للقيام بذلك. إنهم يماطلون لكن يجب تحديد موعد نهائي واضح لا يجوز تجاوزه".

نفتالي بينيت برنامج إيران النووي الاحتلال الاسرائيلي

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