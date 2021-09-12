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الهند تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و338 وفاة

07:49 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
الهند تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و338 وفاة

أرشيفية

نيودلهي - أ ش أ:
سجلت وزارة الصحة الهندية 28 ألفا و591 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و236 ألفا و921 شخصا.
وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأحد- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 338 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 442 ألفا و655 شخصا.
وأفادت بأن 34 ألفا و848 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليونا و409 آلاف و345 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 384 ألفا و921 حالة.

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