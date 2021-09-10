ماكرون يستقبل ميركل في باريس الخميس المقبل

باريس- (د ب أ):

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الإليزيه الخميس المقبل.

وذكرت مصادر من الإليزيه اليوم الجمعة أنه سيُجرى إقامة مأدبة عشاء مشتركة وسيدور الحوار خلالها حول الوضع في أفغانستان ومنطقة الساحل، إلى جانب تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وستتسلم فرنسا الرئاسة الدورية التي تستمر ستة أشهر في يناير المقبل.

وكان ماكرون استقبل بالفعل أولاف شولتس وأرمين لاشيت، المرشحين لمنصب المستشار عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، في باريس هذا الأسبوع.