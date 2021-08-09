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الأزمة في لبنان: مقتل رجل بالرصاص في نزاع بمحطة وقود

12:56 م الإثنين 09 أغسطس 2021
الأزمة في لبنان: مقتل رجل بالرصاص في نزاع بمحطة وقود

لبنان

بيروت- (بي بي سي):

أفادت أنباء من لبنان أن رجلا قتل بالرصاص وجرح آخر خلال نزاع في محطة للوقود، في أحدث الاشتباكات الدامية من هذا القبيل والتي تحصل وسط نقص حاد في الوقود وارتفاع الأسعار.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن النزاع جرى في محطة محروقات في بلدة بخعون الضنية في محافظة الشمال، وتطور من قتال بالأيدي إلى استخدام السكاكين ومن ثم إطلاق النار من مسدس، وأن الرجل توفي في المستشفى متأثرا بإصابته.

ويشهد لبنان موجة من مثل هذه العراكات الدامية في محطات الوقود، مع اضطرار السائقين إلى الانتظار في طوابير لساعات للحصول على كميات متضائلة من الوقود مع التردي الهائل في الوضع الاقتصادي وتقافم الأزمة التي أغرقت البلاد.

وذكرت الوكالة أن مطلق النار سلم نفسه إلى القوى الأمنية، وأن إطلاق نار جرى لاحقا قرب منزله أسفر عن جرح شخصين، لكن قوات الأمن تعاملت مع الحادث.

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لبنان محطة وقود ارتفاع الأسعار إطلاق النار

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