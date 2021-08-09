Masrawy logo white

في ذكرى قنبلة ناجازاكي..جوتيريش يحذر من احتمالات استخدام أسلحة نووية

10:54 ص الإثنين 09 أغسطس 2021
في ذكرى قنبلة ناجازاكي..جوتيريش يحذر من احتمالات استخدام أسلحة نووية

ارشيفية لإلقاء القنبلة الذرية على ناجازاكي

نيويورك-(د ب أ):

حذر أمين عام الأمم المتحدة من أن احتمالات استخدام أسلحة نووية لا تقل خطورة عن أي وقت منذ ذروة الحرب الباردة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول في رسالة في الذكرى السادسة والسبعين للقصف الذري لمدينة ناجازاكي اليابانية إنه بعد أكثر من ثلاثة أرباع قرن من تدمير ناجازاكي "لا نزال نعيش في ظل سحابة الفطر (السحابة النووية). فاحتمالات استخدام أسلحة نووية لا تقل خطورة عن أي وقت منذ ذروة الحرب الباردة."

وأشار الأمين العام إلى أن الدول تتسابق لإنتاج أسلحة أكثر قوة، وتوسع السيناريوهات المحتملة لاستخدامها.

ورغم ذلك، لفت جوتيريش إلى أن ثمة تطورات حدثت تبعث على الأمل، معربا عن أمله في أن تبشر هذه التطورات بنقطة تحول. وقال: "أرحب بإعادة تأكيد الولايات المتحدة والاتحاد الروسي على أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها أبدا، وبالتزامهما بالمشاركة في حوار للحد من (انتشار) الأسلحة."

وأحيت مدينة ناجازاكي اليوم ذكرى ضحايا إسقاط القنبلة الذرية عليها قبل 76 عاما، في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وشهدت المدينة وحدها مقتل نحو 70 ألف شخص بسبب التأثير المباشر للقنبلة، فيما أصيب 75 ألفا.

قنبلة ناجازاكي أسلحة نووية الحرب الباردة الأمم المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
65

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • وظائف السكة الحديد: اليوم بدء تلقي طلبات التقديم لوظيفة (فني ومنهدس)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا