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الكاظمي يدعو الكتل المقاطعة للانتخابات البرلمانية العراقية للعدول عن قرارها

07:14 م السبت 07 أغسطس 2021
الكاظمي يدعو الكتل المقاطعة للانتخابات البرلمانية العراقية للعدول عن قرارها

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ)

جدّد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والقوى السياسية الوطنية اليوم السبت الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية للعدول عن قرارها.

واقترح الكاظمي خلال اجتماع القوى الوطنية ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق "تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة" حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد الكاظمي تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية.

وعرضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من أكتوبر المقبل.

وبحسب البيان، فإن القوى السياسية الوطنية أجمعت على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وكان 19 تيارا سياسيا عراقيا قد أعلنوا صراحة الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة أبرزهم التيار الصدر والحزب الشيوعي العراقي وجبهة الحوار الوطني وتيارات أخرى.

مصطفى الكاظمي العراق بغداد مجلس القضاء الأعلى

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