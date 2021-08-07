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الإمارات ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن

06:47 م السبت 07 أغسطس 2021
الإمارات ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن

أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية

أبوظبي - (أ ش أ):

رحبت الإمارات بتعيين، هانس جروندبرج مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت الوزارة التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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