الصين: تسجيل 107 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بكين- (أ ش أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية منها 75 إصابة محلية العدوى و 32 حالة وافدة ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني بلغ 93605 حالات حتى يوم أمس، من بينها 1444 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج منهم 39 شخصا في حالة خطيرة. وخرج ما إجماليه 87525 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19، فيما توفى 4636 شخصا بسبب المرض.​