Masrawy logo white

الصين: تسجيل 107 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:55 ص السبت 07 أغسطس 2021
الصين: تسجيل 107 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

بكين- (أ ش أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية منها 75 إصابة محلية العدوى و 32 حالة وافدة ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني بلغ 93605 حالات حتى يوم أمس، من بينها 1444 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج منهم 39 شخصا في حالة خطيرة. وخرج ما إجماليه 87525 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من كوفيد-19، فيما توفى 4636 شخصا بسبب المرض.​

هذا المحتوى من

الصين فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

اليابان: تسجيل أول حالة إصابة بمتغير "لامدا" المتحور عن كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا