منظمات أهلية فلسطينية: إسرائيل تمنع إعادة إعمار غزة

غزة - (د ب أ):

قالت 120 منظمة أهلية فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لا تزال تمنع إعادة إعمار غزة وتتسبب بتشريد عشرات الآلاف من السكان بعد أكثر من شهرين من انتهاء أخر جولة تصعيد عسكري مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وأكدت المنظمات ، في بيان مشترك تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، على ضرورة العمل الجاد وأهمية الإسراع في إعمار غزة "في إطار وطني بامتياز دون أن تستفيد من ذلك إسرائيل التي تسببت بكل هذا الدمار والخراب".

وشددت على ضرورة العمل على رفع الحصار بشكل عاجل ورفض أي شروط أو قيود على عملية إعمار قطاع غزة وتحييد عملية الإعمار عن الخلافات السياسية.

وأبرزت المنظمات الأهلية استمرار تهجير 8222 عائلة في غزة ممن دمرت مساكنهم كلياً بالإضافة إلى نحو 250 ألف شخص ممن لحقت بمساكنهم أضراراً جزئية يعانون من عدم تمكنهم من إصلاح مساكنهم في ظل استمرار حظر دخول مواد البناء إلى القطاع.

ونبهت إلى أنه "لا تزال المخاوف قائمة من تجدد التصعيد في ظل انعدام الأفق لحل سياسي قريب وإمعان إسرائيل بتشديد الحصار وتكريس إجراءات منع وتأخير الإمدادات الأساسية للسكان المدنيين في القطاع".

وحثت المنظمات الأهلية على تشكيل هيئة وطنية لإعمار قطاع غزة متوافق عليها تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع خطة لإعادة الإعمار والرقابة على التنفيذ.

ودعت إلى فصل الأموال المخصصة للإعمار بشكل مستقل عن الموازنة العامة الفلسطينية وتخصيص صندوق خاص للأموال بحيث يمكن متابعة ومراقبة الصرف وآليات الإنفاق وتعزيز عملية الرقابة المجتمعية.

وقتل 255 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في الفترة من 10 إلى 21 مايو الماضي إلى جانب تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.