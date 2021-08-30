البيت الأبيض: عدد صغير من الأمريكيين الراغبين في مغادرة أفغانستان لم يغادروا

واشنطن - (أ ش أ):

ذكر البيت الأبيض، اليوم الإثنين أن نحو 6 آلاف أمريكي جرى إجلاؤهم أو غادروا أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري، مؤكدا أن "عددا صغيرا" من المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في المغادرة لا يزالون هناك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي: "من بين أولئك الذين عرّفوا أنفسهم على أنهم أمريكيين يريدون مغادرة البلد منذ 14 أغسطس، تلقينا حتى الآن تأكيدا بأن نحو 6 آلاف جرى إجلاؤهم أو غادروا بطريقة أخرى. هذا العدد من المرجح أن يواصل الزيادة" مع استمرار العمليات، حسب ما نفلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت ساكي أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن عددا صغيرا من الأمريكيين لا يزال في أفغانستان ويرغبون في المغادرة، وأن الإدارة تعمل على تحديد دقيق لعددهم "في أقرب وقت ممكن، مرجعة صعوبة تحديد عدد دقيق للأمريكيين المتبقين إلى حقيقة أن بعض المقيمين في أفغانستان منذ فترة طويلة لم يحددوا بعد ما إذا كانوا يرغبون في البقاء أو المغادرة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد صرّح، أمس، بأنه يتبقى نحو 300 أمريكي يرغب في مغادرة أفغانستان ولم يغادر بعد.

وأجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في أفغانستان أكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان، منذ نهاية يوليو الماضي، من بينها أعداد كبيرة جرى إجلاؤها على مدى الأيام الأخيرة، سواء من الأمريكيين أو الأفغان أو جنسيات أخرى. ووفقا لإحصاء البيت الأبيض، أُجلي بين صباح الأمس وصباح اليوم نحو ألف و200 شخص.