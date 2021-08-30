مصر والجزائر تواصلان التنسيق لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا

الجزائر - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواصل التنسيق الوثيق مع الجزائر لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وأعرب سامح شكري، في تصريح صحفي بعد لقائه مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة قبل انطلاق اشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي الذي بدأ اليوم في الجزائر، عن أمله في أن يفضي هذا الاجتماع والاجتماعات المتتالية إلى" ما يعزز خروج الأشقاء في ليبيا من هذه الأزمة وعودة بلادهم إلى لعب دورها في الإطار العربي والإقليمي والإفريقي، وأن نتجاوز هذه الأزمة تماما".

وتوجه شكري، بالشكر للجزائر على "مبادرة استئناف عمل لجنة جوار ليبيا، من أجل دعم استقرار ليبيا وسيادتها والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وخروجه من أزمته وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات ملتقى الحوار الليبي، ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2".

وأشار إلى أن وجود كل دول جوار ليبيا، وهي الدول التي تأثرت كثيرا بأوضاع ليبيا، وتهتم لوضع الشعب الليبي الشقيق وعودة الاستقرار والأمن والأمان لبلاده والحفاظ على سيادته ومقدراته،" سوف يسهم في تعزيز كل هذه الأهداف".

وعبر شكري عن سعادته بالتواجد في الجزائر، وبعلاقة الصداقة الحقيقية التي تربطه بـ"زميله وشقيقه" رمطان لعمامرة، التي كانت داعما للعلاقة الخاصة التي تربط مصر والجزائر، والاصرار والإرادة السياسية القوية للعمل المشترك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتناول التحديات التي تواجهها المنطقة.