"تفاهم ما بعد الانسحاب".. طالبان ستسمح للأجانب والأفغان الحاملين لتأشيرات بمغادرة أفغانستان

كابول - (ا ف ب)

في تفاهم يشمل مرحلة ما بعد انتهاء الانسحاب الأمريكي نهاية أغسطس، كشفت قرابة مئة دولة الأحد أن طالبان منحتهم ضمانات بالسماح لكل الأجانب والأفغان الذين يملكون تأشيرات بالمغادرة. وتعتزم فرنسا وبريطانيا الدعوة في الأمم المتحدة الاثنين إلى إنشاء منطقة آمنة تتيح مواصلة عمليات إنسانية.

في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الإجلاء عبر مطار كابول، أعلنت نحو مئة دولة الأحد تلقيها ضمانات من حركة طالبان بالسماح لجميع الأجانب والأفغان الذين يحملون تأشيرات بمغادرة أفغانستان، في تفاهم يسري إلى ما بعد انتهاء الانسحاب الأمريكي المرتقب الثلاثاء.

وقالت هذه الدول، وبينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، "تلقينا ضمانات من جانب طالبان بأن كل أجنبي ومواطن أفغاني يحمل إذنا بالسفر صدر عن دولنا سيسمح له بالتوجه بصورة آمنة ومنظمة نحو نقاط الانطلاق، وبمغادرة البلاد".

وأضاف الإعلان المشترك "نلتزم جميعنا بضمان قدرة مواطنينا، بمن فيهم المقيمون، الموظفون، الأفغان، الذين عملوا معنا، وأولئك المعرضون للخطر، على السفر بحرية إلى خارج أفغانستان".

وأكدت الدول "الاستمرار في إصدار وثائق تتيح السفر لبعض الأفغان" مع التشديد على حيازتها "تعهدات من طالبان (تضمن) قدرة هؤلاء على السفر إلى كافة دولنا".

وختم الإعلان الذي وقعه أيضا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، "أخذنا علما بالتصريحات العلنية لطالبان التي تؤكد هذا التفاهم". ولم توقع روسيا والصين النص.

منطقة آمنة

وتعتزم فرنسا وبريطانيا الدعوة في الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة آمنة تتيح مواصلة عمليات إنسانية، وفق ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأسبوعية "لو جورنال دو ديمانش"، واصفا الطرح بأنه "قابل للتحقق بالكامل".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة "فوكس" الأحد إن الرعايا الأمريكيين الذين اختاروا البقاء "لن يعلقوا في أفغانستان".

وأوضح "سنتأكد من وجود آلية لإخراجهم من البلاد إذا أرادوا العودة مستقبلا"، مؤكدا أن "لطالبان تعهدات في هذا الصدد".