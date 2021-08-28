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هيئة أممية: الجفاف الحاد يهدد حياة 7 ملايين مزارع في أفغانستان

05:49 م السبت 28 أغسطس 2021
هيئة أممية: الجفاف الحاد يهدد حياة 7 ملايين مزارع في أفغانستان

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو

روما - (د ب أ)

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم السبت من أن العالم يجب أن يواصل المساعدات الإنسانية لأفغانستان، مشيرة إلى أن البلاد تعاني من جفاف حاد إلى جانب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

وذكرت منظمة الفاو أن الوضع يستدعي زيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وحذرت المنظمة في بيان أصدرته في روما اليوم من أن الجفاف المتفاقم يهدد سبل عيش أكثر من سبعة ملايين شخص يعتمدون على الزراعة أو الثروة الحيوانية في معيشتهم.

وأضافت أن العديد من هؤلاء هم من بين 14 مليون أفغاني من أصل 38 مليون أفغاني يعيشون بالفعل في حالة انعدام أمن غذائي حاد.

وقال المدير العام للفاو، شو دونيو، إنه لا ينبغي نسيان المزارعين والرعاة في الأزمة الإنسانية في أفغانستان اليوم.

وشدد رئيس المنظمة على أن "الدعم الزراعي العاجل الآن مهم لمواجهة آثار الجفاف وتدهور الوضع في المناطق الريفية الشاسعة في أفغانستان في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأوضح أن مزيج الجفاف والأثر الاقتصادي للجائحة والنزوح الواسع النطاق قد أثر بالفعل على المجتمعات الريفية بشدة.

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو روما أفغانستان حركة طالبان

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