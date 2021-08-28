3 جرحى في مشاجرة على محطة محروقات جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ):

سقط ثلاثة جرحى، السبت، في مشاجرة على إحدى محطات المحروقات في بلدة العباسية جنوب لبنان .

وأعلنت قناة "الجديد" المحلية أن مجموعة من الأهالي توجهوا إلى إحدى محطات الوقود في بلدة العباسية للاستفسار والاحتجاج على طريقة تعبئة البنزين، لكنهم فوجئوا بالهجوم عليهم من المسؤولين عن المحطة بالرصاص والآلات الحادة.

وسقط نتيجة المشاجرة ثلاثة جرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وتضرر عدد من السيارات بسبب الإشكال.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية وعملت على فض المشاجرة.