Masrawy logo white

3 جرحى في مشاجرة على محطة محروقات جنوب لبنان

03:41 م السبت 28 أغسطس 2021
3 جرحى في مشاجرة على محطة محروقات جنوب لبنان

ازمة المحروقات بلينان

بيروت- (د ب أ):

سقط ثلاثة جرحى، السبت، في مشاجرة على إحدى محطات المحروقات في بلدة العباسية جنوب لبنان .

وأعلنت قناة "الجديد" المحلية أن مجموعة من الأهالي توجهوا إلى إحدى محطات الوقود في بلدة العباسية للاستفسار والاحتجاج على طريقة تعبئة البنزين، لكنهم فوجئوا بالهجوم عليهم من المسؤولين عن المحطة بالرصاص والآلات الحادة.

وسقط نتيجة المشاجرة ثلاثة جرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وتضرر عدد من السيارات بسبب الإشكال.

وحضرت عناصر من القوى الأمنية وعملت على فض المشاجرة.

ازمة المحروقات بلينان لبنان مشاجرة محطات الوقود

الخبر التالى:

إعصار "إيدا" يهدد ساحل جنوب الولايات المتحدة.. ويتسبَب في إجلاء الآلاف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا