Masrawy logo white

اليونان: إنقاذ طاقم سفينة شحن من الغرق في بحر ميرتوان

01:58 م السبت 28 أغسطس 2021
اليونان: إنقاذ طاقم سفينة شحن من الغرق في بحر ميرتوان

الشرطة اليونانية

أثينا- أ ش أ:

أعلنت السلطات اليونانية إنقاذ 16 شخصا، أفراد طاقم سفينة شحن ترفع علم تونجا، كانت قد اصدمت بجزيرة كارافيا الصخرية في بحر ميرتوان قبالة الساحل الشرقي لبيلوبونيز.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية، السبت، أن السفينة التي تحمل اسم "سي بيرد" أبحرت من أوكرانيا متجهة إلى تونس حاملة شحنة من القمح، مشيرة إلى أنه تم نقل الطاقم، وجميعهم سوريون، بأمان إلى ميناء مونيمفاسيا.

ونفذت عملية الإنقاذ زورقان من خفر السواحل و5 سفن كانت تبحر في مكان قريب ومروحية تابعة للبحرية اليونانية، ولم يتم الوقوف بعد على سبب الحادث، فيما لفتت وزارة الشحن اليونانية أن الطقس كان جيدا في المنطقة.

هذا المحتوى من

الشرطة اليونانية اليونان بحر ميرتوان السلطات اليونانية

الخبر التالى:

الكاظمي: العراق ماضٍ في ترسيخ التهدئة والاستقرار الإقليميين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| رابط وبث مباشر.. تفاصيل وموعد مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا