اليونان: إنقاذ طاقم سفينة شحن من الغرق في بحر ميرتوان

أثينا- أ ش أ:

أعلنت السلطات اليونانية إنقاذ 16 شخصا، أفراد طاقم سفينة شحن ترفع علم تونجا، كانت قد اصدمت بجزيرة كارافيا الصخرية في بحر ميرتوان قبالة الساحل الشرقي لبيلوبونيز.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية، السبت، أن السفينة التي تحمل اسم "سي بيرد" أبحرت من أوكرانيا متجهة إلى تونس حاملة شحنة من القمح، مشيرة إلى أنه تم نقل الطاقم، وجميعهم سوريون، بأمان إلى ميناء مونيمفاسيا.

ونفذت عملية الإنقاذ زورقان من خفر السواحل و5 سفن كانت تبحر في مكان قريب ومروحية تابعة للبحرية اليونانية، ولم يتم الوقوف بعد على سبب الحادث، فيما لفتت وزارة الشحن اليونانية أن الطقس كان جيدا في المنطقة.