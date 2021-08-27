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جونسون ينتقد توقيت الانسحاب من أفغانستان

09:34 م الجمعة 27 أغسطس 2021
جونسون ينتقد توقيت الانسحاب من أفغانستان

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن توقيت الانسحاب من أفغانستان ليس هو ما كانت تفضله المملكة المتحدة، وتعهد ببذل ما بوسعه من أجل نقل البريطانيين المتبقين والأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية خارج البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن جونسون قوله في مقابلة أذيعت اليوم الجمعة أن "توقيت ذلك ليس بالتأكيد واحدا مما كان سيختاره هذا البلد ".

وأوضح أن "هناك للأسف أشخاصا لم يتمكنوا من المغادرة، أشخاصا ربما يكونوا مؤهلين للمغادرة، وما أود قوله لهم هو أننا سنبذل كل ما بوسعنا لمساعدتهم على الخروج. وسنفعل ما بوسعنا في المرحلة الثانية".

وذكر جونسون أن بريطانيا "تواصل التباحث" مع طالبان، التي هي "ليست صديقة" لتنظيم داعش بعد أن استهدفت جماعة تابعة له مطار كابول الدولي في هجوم انتحاري يوم أمس الخميس.

وأضاف أن الهجمات تظهر أنه من الصعب للغاية أن يتم حكم أفغانستان، وأن طالبان من ثم ستحتاج إلى "علاقة عمل" مع قوى الغرب.

بوريس جونسون بريطانيا لندن أفغانستان حركة طالبان

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