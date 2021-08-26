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‏بايدن: عمليات الإجلاء من كابول معقدة ولا سابق لها في التاريخ

11:40 م الخميس 26 أغسطس 2021
‏بايدن: عمليات الإجلاء من كابول معقدة ولا سابق لها في التاريخ

جو بايدن

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن عملية الإجلاء من كابول صعبة ومعقدة ولا سابق لها في التاريخ، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي، أن تنظيم داعش الإرهابي هو من أزهق أرواح العديد من الأمريكيين والمدنيين الأفغان في مطار كابل.

أعلن قائد القيادة الأمريكية الوسطى، أن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، يشكلون تهديدا حقيقيا للقوات الأمريكية في أفغانتسان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن المعلومات الأولية تفيد بتنفيذ انتحاريين من داعش للهجوم على مطار كابل.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين في تفجيري كابول.

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجومي مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول.

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد قتلى تفجير كابول إلى أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 90 جريحًا.

جو بايدن كابول انفجار مطار كابول انفجار افغانستان

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