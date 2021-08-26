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البنتاجون: مقتل ١٢ عسكريا أمريكيا وإصابة ١٥ آخرين في تفجيري كابول

09:27 م الخميس 26 أغسطس 2021
البنتاجون: مقتل ١٢ عسكريا أمريكيا وإصابة ١٥ آخرين في تفجيري كابول

مطار كابول

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل 12 عسكريا أمريكيا وإصابة 15 آخرين في تفجيري كابول، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجومي مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول.

يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد قتلى تفجير كابول إلى أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 90 جريحًا.

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