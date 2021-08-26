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تأجيل اجتماع بايدن وبينيت بسبب الوضع في أفغانستان

07:18 م الخميس 26 أغسطس 2021
تأجيل اجتماع بايدن وبينيت بسبب الوضع في أفغانستان

جو بايدن

واشنطن- (أ ف ب):

ذكر راديو الجيش الإسرائيلي أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الخميس تأجل بسبب الوضع في أفغانستان.

وكان هذا اللقاء فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض وكانا سيسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.

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نفتالي بينيت أفغانستان جو بايدن إسرائيل

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