تأجيل اجتماع بايدن وبينيت بسبب الوضع في أفغانستان

واشنطن- (أ ف ب):

ذكر راديو الجيش الإسرائيلي أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الخميس تأجل بسبب الوضع في أفغانستان.

وكان هذا اللقاء فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض وكانا سيسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.