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إصابة 3 جنود بالجيش الأمريكي جراء انفجار كابول

05:44 م الخميس 26 أغسطس 2021
إصابة 3 جنود بالجيش الأمريكي جراء انفجار كابول

انفجار كابول

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مسئول أمريكي اليوم الخميس إصابة ثلاثة أفراد من القوات الأمريكية في الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم، بإحدى البوابات الرئيسية لمطار "حامد كرزاي الدولي".

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن السفارة الأمريكية في كابول أرسلت إخطارا أمنيا لرعاياها محذرة من التواجد بالقرب من المطار لـ"وقوع انفجار كبير، وأنباء عن إطلاق للنار".

وأضافت الشبكة أن ما لا يقل عن 13 شخصا من حركة طالبان قتلوا، بينهم أطفال، بالإضافة إلى إصابة حراس تابعين للحركة.

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