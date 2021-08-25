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الكويت تدعو المغرب والجزائر بتسوية الخلافات عبر الحوار

11:39 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
الكويت تدعو المغرب والجزائر بتسوية الخلافات عبر الحوار

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (أ ش أ)

دعت الخارجية الكويتية المغرب والجزائر إلى تغليب لغة الحوار لتجاوز المسائل الخلافية وطي هذه الصفحة بما يعكس حكمة قيادتي البلدين ويجسد ما يربطهما من علاقات ويحقق تطلعات شعبيهما ويعزز الأمن والاستقرار.

وأعربت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، عن أسفها لتطورات العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

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الخارجية الكويتية الجزائر المغرب

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