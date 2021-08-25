الأمين العام للأمم المتحدة يشجع الجزائر والمغرب على إيجاد طريقة لترميم العلاقات

وكالات

شجع الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، الجزائر والمغرب على إيجاد طريقة للمضي قدمًا في إصلاح وترميم العلاقات والسعي لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارًا من الثلاثاء.

وأوضح لعمامرة، أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، مرجحًا عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.

وأكد في مؤتمر صحفي أن الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب، وسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب الكارثية على المنطقة. كما ترفض الجزائر الإبقاء على وضع غير اعتيادي في فضاء الاتحاد المغرب العربي.