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البنتاجون: ملتزمون بإنهاء عمليات الإجلاء في أفغانستان بحلول 31 أغسطس

08:20 م الإثنين 23 أغسطس 2021
البنتاجون: ملتزمون بإنهاء عمليات الإجلاء في أفغانستان بحلول 31 أغسطس

البنتاجون

واشنطن - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها ملتزمة بالموعد النهائي في 31 أغسطس لإكمال عملية الإجلاء من أفغانستان وسحب جميع القوات الأمريكية من مطار كابول.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن الولايات المتحدة شاهدت التصريحات العلنية من حركة طالبان الرافضة لتمديد عمليات الإجلاء وتدرك رغبات الحركة.

كما رفض كيربي التساؤلات المتكررة حول إمكانية تنفيذ التمديد المحتمل قائلاً "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. لن أتكهن بشأن ما بعد 31 أغسطس".

وأوضح البنتاجون أن هناك 5800 جندي منتشرين حاليا في مطار كابول لتأمين عمليات الإجلاء.

وتجنب كيربي الرد على أسئلة بشأن متى ستقوم الولايات المتحدة بالتوقف عن بحث حالات الأشخاص لإجلائهم في مطار كابول من أجل التركيز على إجلاء آلاف الجنود الأمريكيين هناك، قائلاً إنه سيتم أخذ هذا في الاعتبار خلال التخطيط.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية أفغانستان مطار كابول القوات الأمريكية

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