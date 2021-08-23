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الصحة العالمية: تعذر إيصال مساعدات إلى أفغانستان بسبب القيود في مطار كابول

06:27 م الإثنين 23 أغسطس 2021
الصحة العالمية: تعذر إيصال مساعدات إلى أفغانستان بسبب القيود في مطار كابول

منظمة الصحة العالمية

كابول - (بي بي سي)

كشفت منظمة الصحة العالمية أن مئات الأطنان من الإمدادات الطبية المخصصة لأفغانستان عالقة في المستودعات بسبب إغلاق مطار كابول أمام الرحلات الجوية التجارية، ودعت إلى إنشاء جسر جوي لضمان إيصالها إلى المحتاجين.

وتريد منظمة الصحة العالمية أن تقوم الطائرات الفارغة أثناء توجهها إلى كابل لإجلاء الأشخاص بتحويل مسارها إلى دبي، لتحميل الإمدادات المنقذة للحياة من مستودعات المنظمة هناك.

ودعت الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسف) إلى إنشاء الجسر الجوي الإنساني لضمان تسليم المساعدات من دون عوائق لملايين المحتاجين في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسف سامانثا مورت الموجودة حاليًا في كابول: "لدينا طريق واحد مفتوح، وهو عبر باكستان، وسيبقينا مستمرين لبعض الوقت، لكن الطريق الجوي مهم جدا أيضًا. سيكون الحصول على دعم من السلطات الجديدة أولوية بالنسبة لنا بحيث يمكن تجهيز المطار، وتشغيله. إنه أمر بالغ الأهمية، ليس لوصول المساعدات فقط، ولكن لحركة الناس أيضا".

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