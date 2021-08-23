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وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان يتوجهان إلى أبو ظبي لمتابعة عمليات الإجلاء من أفغانستان

05:28 م الإثنين 23 أغسطس 2021
وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان يتوجهان إلى أبو ظبي لمتابعة عمليات الإجلاء من أفغانستان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

كابول - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية، جان آيف لودريان، ووزيرة الجيوش، فلورنس بارلي، سيتوجهان إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للوقوف على عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقالت الخارجية الفرنسية - في بيان نُشر على موقعها الرسمي على الإنترنت - إن الوزيرين "سيلتقيان في قاعدة الظفراء الجوية بالدبلوماسيين والعسكريين ورجال الشرطة القائمين على عمليات الإجلاء من كابول، في ظروف صعبة للغاية".

وأشار البيان إلى أنه منذ انطلاق عملية الإجلاء الفرنسية في 15 أغسطس، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، نجحت فرنسا في إجلاء قرابة 100 مواطن فرنسي، وأكثر من 40 مواطناً من بلدان شريكة، وكذلك أكثر من ألف أفغاني يحتاجون للحماية.

وأضاف البيان "كما ستتيح هذه الزيارة الفرصة لتوجيه الشكر للسلطات الإماراتية على دعمها لتنفيذ عمليات الإجلاء"، مشيرا إلى أن نجاح هذه العمليات هو دليل واضح على مستوى التعاون العالي بين فرنسا والإمارات.

ومن المقرر أن يستقبل ولي عهد آبو ظبي، محمد بن زايد، الوزيرين، في لقاء من شأنه أن يتيح الفرصة للتأكيد على أهمية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما ستتضمن المباحثات تبادل وجهات النظر حول أفغانستان، وسبل الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقًا لما جاء في البيان.

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جان إيف لودريان وزارة الخارجية الفرنسية أفغانستان فرنسا كابول

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