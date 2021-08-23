بالأرقام.. جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 211 مليونا

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 211 مليونا و816 ألفا و904 حالات.

وأضافت الجامعة -وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و431 ألفا و68 حالة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 37 مليونا و709 آلاف و810 حالات حتى الآن.​