وسائل إعلام: طالبان تشدد الإجراءات الأمنية في كابول

وكالات:

أفادت وسائل إعلام غربية بأن حركة "طالبان" التي سيطرت قبل أسبوع على العاصمة الأفغانية كابول شددت الإجراءات الرامية إلى ضبط الأمن في المدينة وخاصة في محيط مطارها.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الأحد، عن شهود عيان تأكيدهم أن طالبان فرضت "بعض النظام" حول مطار كابول الذي تعمه الفوضى.

وأوضح الشهود أن مسلحي الحركة أطلقوا النار في الهواء واستخدموا الهراوات لإجبار الناس على تشكيل طوابير منظمة خارج بوابات المطار الرئيسية، ولم يسمحوا للحشود بالتجمع في محيطه.

وقالت مصادر الوكالة إنه ليست هناك إصابات جسيمة، مضيفة أن طوابير طويلة تتشكل الآن أمام بوابات المطار.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن مسلحي طالبان قاموا اليوم بتفتيش المركبات عند نقطة أقاموها في كابول، مبررين ذلك بسعيهم إلىضمان الأمن.

وأشارت الوكالة إلى أن طالبان تنظم أيضا دوريات يومية في أنحاء منطقة وزير أكبر خان التي اشتهرت بـ"المنطقة الخضراء".

وأكدت الوكالة أن عناصر طالبان تنقلوا في الأيام الأخيرة من منزل إلى آخر لتسجيل أسماء المقيمين وجمع الأسلحة.