"سيطرة طالبان تفرق العائلات".. إجلاء أطفال ورضع دون ذويهم (فيديو وصور)

كتب- محمد صفوت:

تتواصل عمليات الإجلاء في أفغانستان مع تواجد قوات أجنبية في مطار كابول، التي تسعى لإنشاء جسر جوي مع دول العالم وسط ظروف صعبة إذ تسيطر حركة طالبان على محيط المطار.

الحركة التي سيطرت على البلاد منذ أقل من أسبوع، دعت إلى الوحدة، قبيل صلاة الجمعة، وطالبت الأئمة بإقناع السكان بعدم مغادرة البلاد، وذكرت أن دول ومنظمات تتواصل مع قادتها للمساعدة في إجلاء مواطنيهم أو موظفيهم من العاصمة الأفغانية.

موجة الإجلاء السريعة التي تجريها الدول، تخللها مشاهد صعبة، إذ اضطر أب لتسليم رضيع إلى القوات الأمريكية عبر الأسلاك الشائكة في محيط المطار، انتشر مقطع الفيديو سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دعا الجيش الأمريكي للرد وكشف مصير الرضيع.

وعلق المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، في مؤتمر صحفي، على الواقعة قائلاً إنها "مبادرة تعاطف"، مضيفًا أن والد الطفل طلب من الجنود رعايته لأنه مريض.

وكشف المتحدث عن مصير الطفل بقوله، إن الجنود نقلوا الرضيع إلى مستشفى داخل المطار، وبعد علاجه أعيد إلى والديه.

بعد المؤتمر الصحفي، نشرت حسابات تابعة للجيش الأمريكي صورًا لجنود وهم يهتمون بأطفال ورضع في مطار حامد كرزاي الدولي.

KABUL, AFGHANISTAN: Sergeant Breanna Jessop, XVIII Airborne Corps' 82nd Airborne, cares for an Afghan child at the Hamid Karzai International Airport.



Our Soldiers continue to support the Non-Combatant Evacuation mission.



We are the #ImmediateResponseForce. pic.twitter.com/BbRZcywdew — XVIII Airborne Corps (@18airbornecorps) August 21, 2021

يعاني الأطفال وسط الظروف الصعبة في مطار كابول وانتظار عمليات الإجلاء. وتظهر تغريدات صورًا لألعاب أطفال وحلوى وحفاضات أطفال يحملها جندي أمريكي للرضع في مطار كابول الدولي، الذي يشهد فوضى عارمة منذ الأحد الماضي.

Members from @RamsteinAirBase donated

toys for incoming Afghan children at Ramstein Air Base, Germany. @usairforce airmen are working around-the-clock to provide support as the base receives

aircraft carrying evacuees in the coming days. pic.twitter.com/mXsXgVSAtG — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 21, 2021

لم تكن واقعة "رضيع كابول" الوحيدة بين مشاهد الفوضى التي شهدها المطار، ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن جنود بريطانيون قولهم، إن إمهات ألقين أطفالهن عليهم، وهن يتعرضن للاعتداءات من عناصر طالبان المحيطة بالمطار.

وقال ضابط بريطاني، إن بعض الأطفال سقطوا على الأسلاك الشائكة المحيطة بالمطار، مضيفًا أنه بحلول الليل لم يكن هناك شخصًا واحدًا لا يبكي.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء السبت، أن وعد الرئيس جو بايدن بمساعدة الأفغان الضعفاء على الفرار من بلادهم في مواجهة هجوم طالبان، يصطدم بحواجز حركة طالبان التي باتت تسيطر على أفغانستان حاليًا.

ويجادل المدافعون عن الأفغان الذين يرغبون في الإجلاء بأن بايدن يقلل من عدد الأشخاص الذين يرغبون في الفرار والسرعة التي يمكن بها القيام بذلك، خاصة تطويق حركة طالبان لمطار كابول وتدفق الأشخاص الراغبين في المغادرة عبر نقاط تفتيش متعددة تتحكم فيها الحركة.

Afghan evacuees depart a C-17 Globemaster III aircraft at @RamsteinAirBase, Germany. Ramstein Air Base is providing safe, temporary lodging for qualified evacuees from Afghanistan. pic.twitter.com/z1AHsvg4Yb — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 20, 2021

KABUL, AFGHANISTAN - XVIII Airborne Corps, 82nd Airborne Specialist Julie Bailey made a new friend yesterday.



Our Soldiers continue to treat the Afghan people with the greatest compassion, humanity, and dignity while supporting the Non-combatant Evacuation mission in Afghanistan pic.twitter.com/LXWRqnGcDZ — XVIII Airborne Corps (@18airbornecorps) August 21, 2021

ونشرت صحفية لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، إينا ريفيني، صورًا لجنود يحملون أطفالاً زعمت أن الصور التقطت خلال رحلة لطائرة إجلاء على متنها عددًا كبيرًا من الأطفال والمراهقين الذين سافروا دون ذويهم.

وذكرت الصحفية الأمريكية عبر حسابها على "تويتر" أن الرحلة وصلت إلى النرويج وعلى متنها رضع وأطفال دون ذويهم.

ووجهت سؤالاً إلى وزارة الخارجية الأمريكية، كم عدد الأطفال الغير مصحوبين بذويهم الذين تم إجلائهم؟، مضيفةً أنها تعمل على جمع القاصرين بذويهم، وتواصل العمل الجاد لجمع شمل هؤلاء.

NEW: via @alanacbs photos of a flight that left HKIA, landed in Tblisi and then continued on to Norway.



The flight contained a large number of kids… from babies to teens… traveling alone.



This is a Norwegian soldier, cradling an infant en route. @NorwayMFA #Afghanistan pic.twitter.com/vm5BHEfJgF — Ruffini (@EenaRuffini) August 21, 2021

CBS asked @StateDept how many unaccompanied kids were on flights and if they were equipped to care for them:



“We have reunited a number of unaccompanied minors with their families and are continuing to work hard to reunite those who remain separated.”#Afghanistan @alanacbs https://t.co/Qwbtt74nr1 pic.twitter.com/0yRt9nlwcU — Ruffini (@EenaRuffini) August 21, 2021



وهبطت طائرة إجلاء تابعة للقوات الألمانية في مدينة هانوفر الجمعة، وعلى متنها 158 عاملاً أفغانيًا محليًا وأفراد عائلاتهم، وشمل هؤلاء ما يتراوح بين 30 و40 طفلاً ومراهقا، ومن بينهم 20 فردًا دون ذويهم.

Good morning. We have been up all night tracking what’s happening in #Afghanistan. We will be breaking it down bright and early on @CBSThisMorning.



Below is another photo from the kinderlift flight via @alanacbs. These are unaccompanied children. Hkia-Tbilisi-Norway. pic.twitter.com/WO1Vz4n0tj — Ruffini (@EenaRuffini) August 21, 2021

وقال "البنتاجون" السبت، إن مهمة الجيش الأمريكي في العاصمة الأفغانية تركز حاليًا على إبقاء مطارها آمنا مع إدارة عمليات الرفع الجوي؛ للتمكن من مواصلة إجلاء المزيد من الأشخاص من أفغانستان.

وأكد البنتاجون أن الولايات المتحدة تتواصل، بانتظام، مع قادة حركة طالبان في كابول، خاصة مع هؤلاء المسئولين عن نقاط التفتيش في العاصمة.