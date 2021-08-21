العاصفة "جريس" تتسبب في فيضانات وانقطاع للكهرباء في شرق المكسيك

بوينس آيرس - (د ب أ)

قال سيتيلاهواك جارسيا خيمينيز، حاكم ولاية مكسيكو، شرقي المكسيك، اليوم السبت إن العاصفة المدارية "جريس" تسببت في فيضانات وانقطاع التيار الكهربائي في شرق البلاد.

وتسببت العاصفة في اقتلاع الأشجار وأطاحت بأبراج كهرباء وغمرت المياه الطرق في ما يقرب من عشرين بلدة في ولاية فيراكروز. وقالت شركة الإمداد بالكهرباء إن أكثر من نصف مليون شخص محرومون مؤقتا من الكهرباء.

وألغيت عدة رحلات إلى فيراكروز وتامبيكو ورينوسا وكلياكان وهواتولكو بسبب العاصفة .

وضربت جريس ساحل الخليج المكسيكي كإعصار ثم فقدت قوتها بسرعة لدى وصولها إلى اليابسة. غير أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من البلاد وحذرت من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات .

ودعا الرئيس المكسيكى اندريس مانويل لوبيز اوبرادور سكان المناطق المتضررة بشكل خاص الى توخى الحذر .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قوة العاصفة "جريس" ضعفت لتصبح إعصارًا من الفئة الأولى بعد وصوله اليابسة صباح اليوم ويشق طريقه عبر وسط البلاد.