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البنتاجون: مهمة قواتنا بأفغانستان هي إبقاء مطار كابول آمنا لمواصلة الإجلاء

07:26 م السبت 21 أغسطس 2021
البنتاجون: مهمة قواتنا بأفغانستان هي إبقاء مطار كابول آمنا لمواصلة الإجلاء

مطار كابول الدول

واشنطن - (أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي إن مهمة الجيش الأمريكي في العاصمة الأفغانية (كابول) تركز - حاليًا - على إبقاء مطارها آمنا مع إدارة عمليات الرفع الجوي؛ للتمكن من مواصلة إجلاء المزيد من الأشخاص من أفغانستان.

وأكد متحدث البنتاجون خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت أن الولايات المتحدة تتواصل، بانتظام، مع قادة حركة طالبان في كابول، خاصة مع هؤلاء المسئولين عن نقاط التفتيش في العاصمة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون إنه سيتم التأكد من عدم إصابة أي شخص بمطار كابول، وأنه تم توفير المعلومات التي يحتاجها الأشخاص هناك، وذلك عند سؤاله عن البيان التحذيري الذي أصدرته السفارة الأمريكية في كابول خلال وقت سابق اليوم للمواطنين الأمريكيين لتوصيتهم بتجنب المطار وأبوابه.

ووصف كيربي، الوضع في كابول بأنه لا يزال "يتسم بالسلاسة والدينامية"، وأن الوضع يتغير كل ساعة تقريبًا، ويتغير في الموقع حول المطار، وأنه سيتم اتخاذ قرارات في الوقت المناسب، وستكون هناك تعديلات على تقييم البيئة الأمنية كل يوم.

وبسؤاله عن التهديدات الأمنية في كابول، رد كيربي بأن هناك مجموعة من المخاوف الأمنية لكن ستواصل الولايات المتحدة التركيز على ما وصفه بـ "الإجلاء غير القتالي" والتخطيط لإخراج العديد من الأشخاص من البلاد بأسرع ما يمكن.

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البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية أفغانستان مطار كابول حركة طالبان

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