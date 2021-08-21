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المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية يبدأ زيارة لسول

06:25 ص السبت 21 أغسطس 2021
المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية يبدأ زيارة لسول

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
يتوجه سونج كيم المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، السبت، إلى مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، في زيارة تستمر حتى 24 أغسطس الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن كيم سيلتقي خلال زيارته بعدد من كبار المسئولين الكوريين الجنوبيين؛ لبحث الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتنسيق المواقف في هذا الخصوص.

وأضاف المتحدث أن كيم سيؤكد التزام كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتعاون الوثيق بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والمساعي المشتركة لدفع عملية نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

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