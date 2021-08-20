الجيش الألماني يعتزم إرسال مروحيتين إلى كابول في مهمة إجلاء

برلين - (د ب أ):

يعتزم الجيش الألماني إرسال مروحيتين إلى العاصمة الأفغانية كابول لإجلاء ألمان ومتعاونين محليين من أفغانستان.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" في تقرير لها اليوم الجمعة أنه من المقرر استخدام المروحيتين التابعتين لقيادة القوات الخاصة (KSK) لإنقاذ الذين يبحثون عن الحماية.

وأوضحت المجلة أن المروحيتين مخصصتان في الواقع لتحرير الرهائن، وهما سريعتان للغاية في الحركة ويمكنهما الهبوط، حتى في المدن المكتظة بالمباني.

ويمكن لجنود القوات الخاصة الألمانية استخدام المروحيتين لنقل مجموعات صغيرة من الأفراد من كابول أو مناطق أخرى تسيطر عليها طالبان إلى المطار الذي يصعب الوصول إليه حاليا، بحسب تقرير المجلة، استنادا إلى مصادر من الجيش الألماني.

وحتى الآن، ينتشر الجيش الألماني فقط داخل مطار كابول، الذي يتم تأمينه من قبل القوات الأمريكية. ومن هناك، تم نقل أكثر من 1600 شخص على متن طائرات عسكرية ألمانية منذ يوم الاثنين الماضي حتى الآن.

وتستخدم دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مروحيات في كابول لنقل أشخاص في حاجة للحماية إلى المطار. ويتسم الوضع حول المطار في شمال المدينة بفوضى عارمة منذ أيام. ويحاول آلاف الأفراد اليائسين دخول المطار والصعود على متن طائرات إجلاء - لكن معظم المحاولات تبؤ بالفشل.